Кабмин упростил доступ к рефинансированию ипотеки для получателей маткапитала

Правительство упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей материнского капитала. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Семьям с детьми станет проще рефинансировать ипотечные кредиты, взятые с помощью материнского капитала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «необходимые для этого изменения внесены в правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка получили 992 тыс. семей, более 1,2 млн семей получили сертификаты на материнский капитал.