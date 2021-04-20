Кабмин упростил доступ к рефинансированию ипотеки для получателей маткапитала

Короткая ссылка
Правительство упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей материнского капитала. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин упростил доступ к рефинансированию ипотеки для получателей маткапитала
  • РИА Новости

«Семьям с детьми станет проще рефинансировать ипотечные кредиты, взятые с помощью материнского капитала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «необходимые для этого изменения внесены в правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка получили 992 тыс. семей, более 1,2 млн семей получили сертификаты на материнский капитал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить