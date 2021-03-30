Голикова назвала число получивших за год маткапитал за первенца семей
- РИА Новости
«992 тыс. семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, более 1,2 млн семей получили сертификат на материнский капитал», — приводит ТАСС её слова на совете при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
По словам Голиковой, 379 тыс. семей в 2020 году получили маткапитал на первого ребёнка, ещё 830 тыс. — на второго и последующих детей.
В феврале в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий выплаты материнского капитала на третьего ребёнка в субъектах России с низкой рождаемостью.