С начала пандемии в России продезинфицировано более 15 тысяч школ и больниц

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С момента начала пандемии коронавируса в России, специальные подразделения МЧС провели санитарную обработку примерно 15 тыс. лечебных и образовательных учреждений.

«С апреля 2020 года подразделениями МЧС России проведена специальная обработка почти 7 тысяч лечебных учреждений общей площадью свыше 7 миллионов квадратных метров, более 8 тысяч образовательных учреждений общей площадью почти 10 миллионов квадратных метров», — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.

Также специальную обработку прошли 46 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» рекомендовал россиянам прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19 за несколько дней до отпуска.

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