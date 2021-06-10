Мурашко рекомендовал россиянам прививаться от COVID-19 за несколько дней до отпуска

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» рекомендовал россиянам прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19 за несколько дней до отпуска.
Мурашко рекомендовал россиянам прививаться от COVID-19 за несколько дней до отпуска
  • globallookpress.com

«Конечно же, не стоит вакцинироваться в день вылета, ну, хотя бы день-два-три в запасе перед вылетом или выездом нужно иметь. Даже первые аппликации, они у многих людей уже формируют иммунный ответ и уже снижают риски», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил необходимость вакцинации перед поездкой на отдых, так как в этом случае отпуск пройдёт в более безопасной атмосфере и не завершится в итоге болезнью.

Также министр посоветовал россиянам брать с собой на отдых маски, антисептики и препараты, требующие постоянного приёма при хронических заболеваниях.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

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