В Петербурге вводят дополнительные ограничения из-за пандемии

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Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга заявила, что в городе вводят дополнительные ограничения к проведению культурных и зрелищных мероприятий в помещениях из-за ситуации с коронавирусом.
В Петербурге вводят дополнительные ограничения из-за пандемии
  • © Serguei Fomine/Global Look Press

Об этом говорится на сайте правительства города.

«В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий. В этот период максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях по согласованию с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, не может превышать 3 тыс. человек», — отмечается в заявлении.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил наблюдаемый недельный рост заболеваемости коронавирусом в городе цикличностью вирусной активности.

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