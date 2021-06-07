Беглов объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Наблюдаемый недельный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с цикличностью вирусной активности, заявил губернатор города Александр Беглов.

«По итогам прошлой недели в городе зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Он связан с цикличностью вирусной активности», — цитирует его в эфире «Радио России» ТАСС.

По его словам, в городе предпринимаются все необходимые меры и созданы резервы.

Беглов добавил, что в Петербурге «доступны на выбор три вакцины» от коронавируса.

Ранее Беглов назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в Петербурге.

Портал «Невские новости» передавал, что в Петербурге тесты на COVID-19 с начала пандемии сдали более 9 млн человек.