Беглов объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге

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Наблюдаемый недельный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с цикличностью вирусной активности, заявил губернатор города Александр Беглов.
Беглов объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге
  • Reuters

«По итогам прошлой недели в городе зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Он связан с цикличностью вирусной активности», — цитирует его в эфире «Радио России» ТАСС.

По его словам, в городе предпринимаются все необходимые меры и созданы резервы.

Беглов добавил, что в Петербурге «доступны на выбор три вакцины» от коронавируса.

Ранее Беглов назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в Петербурге.

Портал «Невские новости» передавал, что в Петербурге тесты на COVID-19 с начала пандемии сдали более 9 млн человек.

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