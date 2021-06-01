Беглов назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в Петербурге
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«(Оцениваем ситуацию с COVID-19. — RT) Как непростую, но управляемую. С января до середины мая у нас неуклонно снижались и заболеваемость, и число госпитализаций. Мы составили планы развёртывания дополнительных инфекционных коек», — приводит РИА Новости его слова.
Беглов также заявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других стандартов безопасности.
Ранее в Петербурге сообщили, что более 665 тыс. жителей города получили вакцину от коронавируса.