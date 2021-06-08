В Петербурге развернут ещё более 800 коек для пациентов с COVID-19

В госпитале для ветеранов войн в Санкт-Петербурге развернут ещё более 800 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе медучреждения.

«876 коек (это все койки, которые раньше принимали обычных пациентов) сейчас начнут принимать пациентов с COVID-19... с пятницы (11 июня. — RT) мы ориентируемся на приём больных с коронавирусной инфекцией», — приводит сообщение ТАСС.

Проходивших лечение в госпитале выпишут в случае выздоровления либо переведут в другие стационары.

После этого в госпитале будет проведена полная санитарная обработка всех помещений, уточнили в медучреждении.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил наблюдаемый недельный рост заболеваемости коронавирусом в городе цикличностью вирусной активности.