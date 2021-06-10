АТОР сообщила о росте задолженности туроператоров перед клиентами до 44 млрд рублей

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В Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщили о росте задолженности туроператоров перед своими клиентами.
АТОР сообщила о росте задолженности туроператоров перед клиентами до 44 млрд рублей
  • Pixabay

«Исключение из ассортимента самого популярного зарубежного направления привело к увеличению до 44 млрд рублей совокупного объёма обязательств перед туристами, накопленного с 2020 года. Около 1,3 млн человек не могут реализовать свой отдых по причинам, не зависящим ни от них, ни от туриндустрии», — говорится в письме АТОР.

Отмечается, что с закрытием Турции туристическая отрасль России по объёму неисполненных обязательств «оказалась отброшенной на год назад, к показателям весны 2020 года».

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что полётные программы между Россией и Турцией могут восстановиться в июле.

Также сообщалось, что около 40% российских туристов, собиравшихся в Турцию, перебронировались на российские туры.

В Союзе туристических агентств рассказали в беседе с URA.RU о возможной альтернативе Турции.

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