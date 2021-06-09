Около 40% собиравшихся в Турцию россиян перебронировали путёвки
- Reuters
«Примерно около 40%, по нашей оценке, перебронировались на внутренние, российские туры», — цитирует Интерфакс Игнатьева.
По его словам, 60% туристов пока перенесли поездки в Турцию на более дальние даты.
Он добавил, что в РСТ нет данных о возобновлении авиасообщения с Турцией после 21 июня.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что полётные программы между Россией и Турцией могут восстановиться в июле.