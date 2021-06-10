Иммунолог прокомментировал ситуацию с ростом числа заболевших COVID-19

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Я напоминаю, что 80% — это лёгкое бессимптомное течение или малосимптомное, примерно 15% — это средней тяжести, только 5% — тяжёлое течение. Обычно люди со средним и тяжёлым течением госпитализируются. Говорить о том, что он стал сильнее или возбудитель приобрёл какие-то новые свойства, — нет, мы не подтверждаем это», — рассказал иммунолог.

По его словам, на рост числа заболевших влияют туристический поток и нестрогое соблюдение карантинных мер. В качестве примера Георгий Викулов привёл ситуацию в Индии.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.