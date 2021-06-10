Дело об убийстве приставов в Сочи передано в центральный аппарат СК

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве двух судебных приставов в Сочи.
Дело об убийстве приставов в Сочи передано в центральный аппарат СК
  • РИА Новости

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, главе СК доложено о ходе расследования уголовного дела.

«Изучив представленные материалы, Александр Бастрыкин принял решение о передаче этого уголовного дела в центральный аппарат Следственного комитета для наиболее полного и объективного расследования», — приводит ТАСС слова Петренко.

9 июня в Адлере местный житель застрелил из охотничьего ружья двух приставов, которые пришли выселять его по решению суда. 60-летний хозяин построек потребовал покинуть территорию и три раза выстрелил из ружья в приставов и в мужчину, который был привлечён к сносу. 

Центральный районный суд Сочи арестовал до 9 августа мужчину, обвиняемого в убийстве двух приставов.

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