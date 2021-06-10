Суд в Сочи арестовал расстрелявшего приставов в Адлере

Центральный районный суд Сочи арестовал до 9 августа мужчину, обвиняемого в убийстве двух приставов.

«Суд постановил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить, избрать в отношении Кочьяна меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 9 августа 2021 года», — приводит ТАСС слова судьи.

9 июня в Адлере мужчина застрелил из охотничьего ружья двух приставов, которые пришли выселять его по решению суда.

60-летний хозяин построек потребовал покинуть территорию и три раза выстрелил из ружья в приставов и в мужчину, который был привлечён к сносу.

Мужчина признал свою вину.