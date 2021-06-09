Открывший стрельбу по приставам в Сочи признал вину

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Подозреваемый в убийстве двух сотрудников службы судебных приставов в Сочи признал вину, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.

«В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса вину в совершении инкриминируемого ему преступления мужчина признал в полном объёме. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

9 июня в Адлере мужчина застрелил из охотничьего ружья двух приставов, которые пришли выселять его по решению суда.

По данным СК, приставы пришли на улицу Просвещения для исполнения действий по решению суда о сносе строений.

60-летний хозяин построек потребовал покинуть территорию и три раза выстрелил из ружья в приставов и в мужчину, который был привлечён к сносу.

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