Мурашко назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в России

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Положительная динамика инфицирования коронавирусом связана с несоблюдением населением мер предосторожности.
Мурашко назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко.

«В первую очередь население должно помнить о том, что защита является коллективной и формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения. Это первое. Второе — это соблюдение масочного режима и дистанцирования, ограничительных мероприятий всех, до набора именно коллективного иммунитета. Это принципиально важная позиция», — сказал он.

За время пандемии COVID-19 Россия увеличила производство медицинских масок и прочих средств индивидуальной защиты в 15 раз. За сутки в стране было выявлено 11 699 новых заболевших коронавирусом.

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