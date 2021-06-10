Мурашко назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Положительная динамика инфицирования коронавирусом связана с несоблюдением населением мер предосторожности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко.

«В первую очередь население должно помнить о том, что защита является коллективной и формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения. Это первое. Второе — это соблюдение масочного режима и дистанцирования, ограничительных мероприятий всех, до набора именно коллективного иммунитета. Это принципиально важная позиция», — сказал он.

За время пандемии COVID-19 Россия увеличила производство медицинских масок и прочих средств индивидуальной защиты в 15 раз. За сутки в стране было выявлено 11 699 новых заболевших коронавирусом.