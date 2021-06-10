Россия нарастила выпуск медицинских масок в период пандемии в 15 раз
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
«В короткие сроки были развёрнуты новые мощности, которые позволили резко увеличить выпуск средств индивидуальной защиты. Сегодня Россия может производить в 15 раз больше медицинских масок, в 33 раза — защитных костюмов, в 40 раз — медицинских перчаток», — заявил он.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН оценил необходимость ношения масок.