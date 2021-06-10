Россия нарастила выпуск медицинских масок в период пандемии в 15 раз

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За время пандемии коронавирусной инфекции Россия увеличила производство медицинских масок и прочих средств индивидуальной защиты в 15 раз.
Россия нарастила выпуск медицинских масок в период пандемии в 15 раз
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«В короткие сроки были развёрнуты новые мощности, которые позволили резко увеличить выпуск средств индивидуальной защиты. Сегодня Россия может производить в 15 раз больше медицинских масок, в 33 раза — защитных костюмов, в 40 раз — медицинских перчаток», — заявил он.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН оценил необходимость ношения масок.

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