Суд в Москве оштрафовал Telegram на 10 млн рублей

Московский суд оштрафовал Telegram на 10 млн рублей по четырём эпизодам, связанным с отказом удалить запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

«422-й мировой участок Таганского района 10 июня признал виновным Telegram по четырём протоколам ч. 2 ст. 13.41 КоАП (отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информацию в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством России) и всего оштрафовал его на 10 млн рублей», — говорится в публикации.

Также 10 июня суд в Москве оштрафовал Facebook на 17 млн рублей.

В мае столичный суд оштрафовал мессенджер на общую сумму 5 млн рублей за отказ удалить информацию об акциях протеста.