Суд в Москве оштрафовал Facebook на 17 млн рублей

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Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на 17 млн рублей по четырём протоколам за отказ удалить запрещённую информацию.
Суд в Москве оштрафовал Facebook на 17 млн рублей
  • Reuters

«Facebook признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

За другое аналогичное правонарушение назначен штраф в 4 млн рублей, а также по 5 млн рублей по каждому из двух протоколов о неудалении призывов к экстремизму.

25 мая мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на 26 млн рублей.

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