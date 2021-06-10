Суд в Москве оштрафовал Facebook на 17 млн рублей
- Reuters
«Facebook признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.
За другое аналогичное правонарушение назначен штраф в 4 млн рублей, а также по 5 млн рублей по каждому из двух протоколов о неудалении призывов к экстремизму.
25 мая мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на 26 млн рублей.