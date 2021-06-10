Автоэксперт оценил идею внести изменения в правила оформления ОСАГО

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал новость о планирующихся изменениях, согласно которым россиянам не придётся предъявлять диагностическую карту по итогам техосмотра для оформления полиса ОСАГО.

«Мы за эту инициативу выступали много лет. И сейчас я могу сказать, что мы этому очень рады. Если у вас, допустим, автомобиль до 10 лет, точно можно сделать добровольное ТО. Собственно говоря, изначально мы за это выступали, потому что можно стимулировать проходить ТО, а не заставлять... Когда у вас автомобиль в найме и когда он свой — это абсолютно разные вещи... Когда работает водитель, ему может быть плевать, он зарабатывает деньги», — отметил эксперт.

По его словам, таких водителей нужно обязать проходить технический осмотр, иначе он может перестать следить за автомобилем.

«А когда автомобиль в частном пользовании, это совсем другое дело. Человек возит самого себя и свою семью, и себе он не враг. Поэтому предложение Михаила Юрьевича Черникова мы поддерживаем всецело. И считаем, что это возможно, и никакого ущерба безопасности здесь мы не видим», — заявил Канаев.

Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что МВД подготовило предложения, согласно которым автовладельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке.

В феврале 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра в России до 1 октября 2021 года.