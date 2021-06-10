Суд не стал продлевать арест генералам МВД Бирюкову и Краковскому

Первый апелляционный суд не стал продлевать срок ареста обвиняемым в превышении должностных полномочий генералам МВД Александру Бирюкову и Александру Краковскому.

«Суд отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста до 15 июня, отказал в удовлетворении ходатайства следователя, до конца дня они выйдут из СИЗО», — приводит РИА Новости слова адвоката Павла Лапшова.

Отмечается, что обвиняемые участвовали в заседании по видеосвязи.

3 апреля СК России предъявил обвинения Краковскому и Бирюкову в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК России). Их подозревают в содействии переводу бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.