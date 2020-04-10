В ОНК рассказали об условиях содержания арестованных генералов МВД

Члены ОНК рассказали RT об условиях нахождения арестованных генералов МВД в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.

Арестованный по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями заместитель начальника следственного департамента МВД генерал Александр Бирюков, как рассказали в ОНК, пожаловался на качество гречневой каши.

«Александр Бирюков сидит в двухместной камере. Его сосед — гендиректор строительной фирмы, обвиняемый в экономическом преступлении», — сообщил RT член ОНК Георгий Иванов.

По словам правозащитника, Бирюков не имеет особых претензий к условиям содержания, но они с сокамерником просят дополнить обед мясом.

«Говорят, что дают его только на ужин», — добавил Иванов.

Он также отметил, что условия в ИВС более суровые, чем в СИЗО. В частности, в ИВС правилами внутреннего распорядка не предусмотрены телевизоры. В камере генерал читает детектив.

«Бирюков, узнав об отставке своего начальника, генерала Романова, сказал, что удивлён этому. Он также расспрашивал о развитии эпидемии коронавируса и карантине в московских СИЗО», — рассказал член комиссии.

По словам правозащитника, своей вины Бирюков не признаёт.

Вместе с Бирюковым в ИВС на Петровке, 38 по тому же обвинению находятся под стражей ещё один заместитель начальника следственного департамента МВД России Александр Краковский и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.

Краковский содержится в такой же двухместной камере с соседом, обвиняемым в мошенничестве. Но увидеть Краковского и Брянцева члены ОНК не смогли — оба были на допросах у следователей. Бирюков заявил правозащитникам, что своего следователя за неделю, проведённую в ИВС, не видел ни разу.

3 апреля СК России предъявил обвинения Краковскому, Бирюкову и Брянцеву в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК России). Их подозревают в содействии переводу бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.