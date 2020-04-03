Задержанных генералов МВД доставили в ИВС на Петровке

Задержанные 2 апреля заместители главы следственного департамента МВД генералы Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев провели ночь в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Задержанных доставили вчера вечером, около 22:00, в ИВС на Петровке. Ночь они провели в отдельных камерах. Утром позавтракали пшённой кашей с курагой. Потом всех отправили в суд для избрания им меры пресечения», — сказал правозащитник.

Ранее стало известно, что СК предъявил Краковскому и Бирюкову обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сотрудников МВД задержали по подозрению в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.

Как сообщалось, обвинение также было предъявлено следователю по особо важным делам Александру Брянцеву.