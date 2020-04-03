Задержанных генералов МВД доставили в ИВС на Петровке
- РИА Новости
«Задержанных доставили вчера вечером, около 22:00, в ИВС на Петровке. Ночь они провели в отдельных камерах. Утром позавтракали пшённой кашей с курагой. Потом всех отправили в суд для избрания им меры пресечения», — сказал правозащитник.
Ранее стало известно, что СК предъявил Краковскому и Бирюкову обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
Сотрудников МВД задержали по подозрению в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.
Как сообщалось, обвинение также было предъявлено следователю по особо важным делам Александру Брянцеву.