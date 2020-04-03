СК России предъявил обвинения двум генералам МВД

Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника следственного департамента МВД России Александру Краковскому и Александру Бирюкову.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Отмечается, что сотрудники МВД были задержаны по подозрению в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.

По данным агентства, обвинение также предъявлено следователю по особо важным делам Александру Брянцеву.

«Краковскому, Бирюкову и Брянцеву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлёкшее тяжкие последствия»)», — сказала пресс-секретарь суда.

Уточняется, что в суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 июня.

Ранее сообщалось, что в Самарской области завели уголовное дело против заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Его подозревают в получении взятки.

В феврале URA.RU писало, что в Курганской области экс-следователь предстанет перед судом за фальсификацию доказательств.