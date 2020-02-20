В Самарской области завели дело против сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки

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В Самарской области завели уголовное дело против заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Его подозревают в получении взятки.
В Самарской области завели дело против сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на областное СУ СК России.

По версии следователей, в конце января полицейский получил от своего подчинённого 500 тыс. рублей за незаконное бездействие в отношении расследования дела о мошенничестве.

Подозреваемый задержан.

Расследование продолжается. Не исключено, что в деле появятся и другие фигуранты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области экс-следователь предстанет перед судом за фальсификацию доказательств.

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