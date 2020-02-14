В Курганской области экс-следователь предстанет перед судом за фальсификацию доказательств

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Бывший сотрудник следственного отдела МО МВД России «Каргапольский» предстанет перед судом за фальсификацию доказательств по уголовному делу.
В Курганской области экс-следователь предстанет перед судом за фальсификацию доказательств
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по Курганской области.

По имеющимся данным, обвиняемый оформил подложные документы в 2014 году, когда занимался предварительным следствием по делу о мошенничестве в крупном размере.

«С целью придания видимости производства необходимых следственных действий сфальсифицировал протокол допроса свидетеля, внеся в него заведомо ложные сведения», — рассказали в ведомстве.

О фальсификации документов заявил житель Тюмени, которого якобы допрашивал обвиняемый. Установлено, что на дату составления протокола он находился за пределами России.

Бывшему следователю грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии завели три уголовных дела против экс-инспектора ГИБДД, который подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки.

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