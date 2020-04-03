Суд в Москве арестовал генерала МВД по делу о превышении полномочий

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Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя главы следственного департамента МВД генерала Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
Суд в Москве арестовал генерала МВД по делу о превышении полномочий
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Александру Бирюкову в виде заключения под стражу до 1 июня», — цитирует пресс-секретаря суда Ирину Морозову РИА Новости.

Кроме того, суд арестовал и другого фигуранта дела следователя по особо важным делам Александра Брянцева.

По версии следствия, Бирюков, его коллега Александр Краковский, а также Брянцев оказали содействие в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.

Следственный комитет предъявил им обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал RT, что задержанные провели ночь в изоляторе временного содержания на Петровке.

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