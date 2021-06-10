Кабмин выделит регионам 2,5 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами

Короткая ссылка
Правительство России выделит 25 регионам более 2,5 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами, сообщил в ходе заседания кабмина российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Кабмин выделит регионам 2,5 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами
  • РИА Новости

Мишустин назвал борьбу с лесными пожарами первоочередной задачей.

«В ряде регионов сейчас сложная ситуация. Чтобы помочь им быстрее ликвидировать возгорания, выделим свыше 2,5 млрд рублей. Большую часть ассигнований направим непосредственно на борьбу с пожарами — их получат 25 субъектов России», — сообщил он.

Кроме того, ещё в примерно 50 регионах будет проводиться дополнительный мониторинг пожарной опасности в лесах на земле и в воздухе.

Ранее Минприроды заявило о занижении Якутией и Приангарьем данных о пожарах.

URA.RU также передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе произошёл ландшафтный пожар на площади 57,8 га.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить