Кабмин выделит регионам 2,5 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами

Правительство России выделит 25 регионам более 2,5 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами, сообщил в ходе заседания кабмина российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин назвал борьбу с лесными пожарами первоочередной задачей.

«В ряде регионов сейчас сложная ситуация. Чтобы помочь им быстрее ликвидировать возгорания, выделим свыше 2,5 млрд рублей. Большую часть ассигнований направим непосредственно на борьбу с пожарами — их получат 25 субъектов России», — сообщил он.

Кроме того, ещё в примерно 50 регионах будет проводиться дополнительный мониторинг пожарной опасности в лесах на земле и в воздухе.

Ранее Минприроды заявило о занижении Якутией и Приангарьем данных о пожарах.

URA.RU также передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе произошёл ландшафтный пожар на площади 57,8 га.