Кабмин выделит регионам 2,5 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами
- РИА Новости
Мишустин назвал борьбу с лесными пожарами первоочередной задачей.
«В ряде регионов сейчас сложная ситуация. Чтобы помочь им быстрее ликвидировать возгорания, выделим свыше 2,5 млрд рублей. Большую часть ассигнований направим непосредственно на борьбу с пожарами — их получат 25 субъектов России», — сообщил он.
Кроме того, ещё в примерно 50 регионах будет проводиться дополнительный мониторинг пожарной опасности в лесах на земле и в воздухе.
Ранее Минприроды заявило о занижении Якутией и Приангарьем данных о пожарах.
URA.RU также передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе произошёл ландшафтный пожар на площади 57,8 га.