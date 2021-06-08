Минприроды заявило о занижении Якутией и Приангарьем данных о пожарах

Якутия и Иркутская область значительно занижают данные о площади действующих лесных пожаров, говорится в обращении главы Минприроды России Александра Козлова в Генпрокуратуру.

«Считаю необходимым обратить внимание на вопросы недостоверности отражения лесопожарной обстановки в официальной отчётности двух регионов и, соответственно, на недостаточность принимаемых на её основе мер и управленческих решений по предотвращению возникновения и

организации тушения крупных лесных пожаров», — говорится в письме.

В частности, в Якутии, по данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, площадь лесных пожаров составляет более 23 тыс. га, в то время как регион отчитывается о чуть более 1,3 тыс. га.

В Иркутской области данные со спутника показывают более 24 тыс. га в огне, а регион сообщает только о чуть более 4,2 тыс. га.

Глава Минприроды также инициировал служебную проверку по факту принятия Рослесхозом заниженных данных о лесных пожарах на Дальнем Востоке и в Сибири.

Ранее МЧС предложило ужесточить ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, которые приводят к лесным пожарам.