МЧС предлагает ужесточить наказание за провоцирование лесных пожаров
- РИА Новости
Об этом он сказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы будем повышать ответственность за нарушения правил пожарной безопасности, приводящие к лесным пожарам. Мы хотим увеличить ответственность, в том числе и штрафы. Замечания, предупреждения и штрафы до 1000 рублей уже не работают», — цитирует Серко ТАСС.
По его словам, соответствующие поправки уже разработаны и предварительно поддержаны.
В апреле 2020 года президент России Владимир Путин поддержал возможность ужесточения наказания в отношении лиц, которые устраивают пожары, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.