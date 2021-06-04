МЧС предлагает ужесточить наказание за провоцирование лесных пожаров

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МЧС предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, которые приводят к лесным пожарам, сообщил статс-секретарь — заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Алексей Серко.
МЧС предлагает ужесточить наказание за провоцирование лесных пожаров
  • РИА Новости

Об этом он сказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы будем повышать ответственность за нарушения правил пожарной безопасности, приводящие к лесным пожарам. Мы хотим увеличить ответственность, в том числе и штрафы. Замечания, предупреждения и штрафы до 1000 рублей уже не работают», — цитирует Серко ТАСС.

По его словам, соответствующие поправки уже разработаны и предварительно поддержаны.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин поддержал возможность ужесточения наказания в отношении лиц, которые устраивают пожары, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.

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