В ЯНАО локализован природный пожар площадью около 60 га

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В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) произошёл ландшафтный пожар. Площадь возгорания составила 57,8 га.
В ЯНАО локализован природный пожар площадью около 60 га
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного Департамента природно-ресурсного регулирования.

«По состоянию на 09:00 9 июня на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует один ландшафтный пожар на площади 57,8 га», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В правительстве ЯНАО сообщили, что действующий пожар был локализован в 07:00. В его ликвидации задействовано 15 специалистов.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», синоптики предупредили о сохранении пожароопасности в Татарстане.

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