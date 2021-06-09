В ЯНАО локализован природный пожар площадью около 60 га
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного Департамента природно-ресурсного регулирования.
«По состоянию на 09:00 9 июня на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует один ландшафтный пожар на площади 57,8 га», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В правительстве ЯНАО сообщили, что действующий пожар был локализован в 07:00. В его ликвидации задействовано 15 специалистов.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», синоптики предупредили о сохранении пожароопасности в Татарстане.