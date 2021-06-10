Диетолог назвала лучшее время для употребления кофе

Врач-диетолог Маргарита Королёва объяснила, что употребление кофе во время или сразу после еды может нарушить процесс усвоения минералов и микроэлементов, которые содержатся в пище.

«Своим пациентам я не рекомендую кофе натощак или сразу после приёма пищи. Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций. Эти минералы — основополагающие как для женского, так и для мужского здоровья», — пояснила она в эфире радиостанции Sputnik.

В связи с этим диетолог посоветовала употреблять кофе между основными приёмами пищи, выдерживая определённый интервал — час после или полчаса до еды.

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