Водитель попавшего в ДТП на Урале автобуса был трезв

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Водитель автобуса, который попал в ДТП в Свердловской области, был трезв. За 31 год водительского стажа мужчина получал штрафы три раза, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, за рулём находился гражданин 1964 года рождения, имеющий 31 год водительского стажа, из них 28 — категории «Д».

«Злостным нарушителем ПДД не является, три раза привлекался инспекторами ДПС к административной ответственности по ст. 11.23 ч. 1 (управление транспортным средством без тахографа) и 12.29 части 1 КоАП (нарушение пешеходом или пассажиром ПДД). По результатам освидетельствования признаков опьянения не имеет», — цитирует Горелых РИА Новости.

Он отметил, что когда водитель автобуса двигался с крутого спуска и понял, что у машины отказали тормоза, он начал сигналить. Кондуктор призвала порядка 30 пассажиров сгруппироваться и держаться за поручни.

После этого автобус пробил ворота промышленного предприятия и наехал на пешеходов, которые шли на работу, пишет агентство.

Ранее стало известно, что шесть человек погибли из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области.

Погибшие были сотрудниками предприятия «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»).

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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