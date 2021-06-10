Эксперт рассказала о безопасном способе наблюдения за солнечным затмением

Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва рассказала, когда и при помощи каких приспособлений жители столицы могут наблюдать за солнечным затмением без вреда для глаз.

«В Москве можно будет наблюдать частные фазы затмения, то есть будет видна часть солнечного диска, закрытая Луной. Это можно сделать примерно с 13:20. В это время Луна начнёт потихонечку заползать на диск Солнца и заслонять его», — объяснила Рублёва в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, наблюдать это явление через солнечные очки нежелательно, потому что они пропускают много солнечного света.

Лучше приобрести специальные солнечные фильтры, через которые затмение можно наблюдать без вреда для глаз, либо использовать телескопы и бинокли, у которых есть плотный солнечный фильтр.

Ранее врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с URA.RU предупредила о крайне опасных последствиях для глаз, которые могут возникнуть в случае наблюдения за солнечным затмением без фильтров.