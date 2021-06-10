Московские поликлиники и больницы оснастят цифровыми маммографами

В Москве взрослые поликлиники, входящие в программу капитального ремонта, и городские больницы получат современные цифровые маммографы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Москва продолжает масштабную программу переоснащения медицинских организаций. Мы завершили закупку 235 новейших маммографов по уникальной технологии — контрактам жизненного цикла», — рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Оборудование разместят в 82 городских поликлиниках и 15 столичных больницах. В их число входит шесть якорных онкологических стационаров Москвы.

Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня будут использовать искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.