Эксперт рассказал о роли искусственного интеллекта в создании лекарств

Представитель ассоциации искусственного интеллекта в медицине «НБМЗ» Андрей Никитин рассказал о роли искусственного интеллекта в создании лекарств.

«На мой взгляд, применение искусственного интеллекта для поиска новых лекарств очень перспективно. Однако говорить о том, что уже очень скоро можно будет обойтись без участия людей в клинических исследованиях, пока не приходится», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, прежде всего это связано с законодательными ограничениями и правилами, действующими на рынке.

«Искусственный интеллект может помочь очень сильно в каждой фазе клинических испытаний, но, к сожалению, даже с COVID-19 искусственный интеллект не придумал каких-то новых решений, хотя весь мир борется с этим заболеванием», — добавил Никитин.

Ранее, как сообщало ФАН, в Москве начнут использовать ИИ для диагностики остеопороза и ишемической болезни сердца.