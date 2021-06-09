Ракова призвала москвичей соблюдать соцдистанцию и сократить контакты

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что москвичам нужно носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты.

«Обращаюсь ко всем москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, по возможности сократить свои социальные контакты и при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу», — приводит РИА Новости её слова.

Также Ракова призвала сделать прививку от коронавируса.

9 июня Главконтроль Москвы сообщил, что в столице ухудшается эпидемиологическая обстановка, число случаев коронавируса растёт. Меры по противодействию распространению коронавируса будут усилены.