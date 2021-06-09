Заммэра Москвы прокомментировала рост заболеваемости COVID-19 в столице

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прокомментировала рост заболеваемости COVID-19 в столице.

Она отметила, что «эпидемиологи связывают рост заболеваемости с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер».

Ракова сообщила, что «мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет, в этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал».

«В этом году у каждого из нас с вами есть возможность защитить и себя, и своих близких от этого страшного заболевания. Каждый может сделать прививку. Вакцина доказала свою эффективность и безопасность», — цитирует ТАСС заммэра.

Она добавила, что «в Москве создана развитая сеть пунктов вакцинации, которая может удовлетворить каждого желающего, важно только прийти и сделать (прививку. — RT)».

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4124. Общее число зафиксированных в городе случаев COVID-19 достигло 1 209 214.

9 июня Главконтроль Москвы сообщил, что в столице ухудшается эпидемиологическая обстановка, число случаев коронавируса растёт. Меры по противодействию распространению коронавируса будут усилены.