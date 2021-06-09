Названы лауреаты Госпремии в области правозащиты и благотворительности

Директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова стала лауреатом Государственной премии 2020 года за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности.

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«Я назову лауреатов за выдающиеся достижения в области правозащиты. Елена Андреевна Тополева-Солдунова — директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации», — цитирует ТАСС советника президента России Валерия Фадеева. Также лауреатом награды стала президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова. 1 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что в 2020 году удалось защитить права около 500 тыс. обратившихся за помощью россиян.