Названы лауреаты Госпремии в области правозащиты и благотворительности

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Директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова стала лауреатом Государственной премии 2020 года за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности.
Названы лауреаты Госпремии в области правозащиты и благотворительности
  • ©roscongress.org

«Я назову лауреатов за выдающиеся достижения в области правозащиты. Елена Андреевна Тополева-Солдунова — директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации», — цитирует ТАСС советника президента России Валерия Фадеева.

Также лауреатом награды стала президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

1 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что в 2020 году удалось защитить права около 500 тыс. обратившихся за помощью россиян.

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