Автоэксперт рассказал, нужно ли прогревать машину летом

Эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков рассказал, нужно ли прогревать машину летом.

«Прогрев двигателю нужен всегда, в том числе в летний период. Но тут есть несколько вариантов», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, можно дать несколько минут автомобилю постоять на месте, чтобы он успел прогреться, а можно поехать на «холодной» машине, но тогда необходимо развивать сначала не более двух тысяч оборотов, чтобы дать ей прогреться.

Как отметил Мостаков, новые автомобили позволяют минимизировать такие действия, но тепловой зазор всё равно должен встать в горячую рабочую температуру. Эксперт пояснил, что речь идёт о коробке передач с автоматическим управлением.

«Современную механику прогревать не надо. Там масла позволяют сразу вращаться всем деталям. Что касается автоматической коробки передач, то ситуация другая. Если пренебрегать подогревом, то увеличиваются нагрузка и сила трения. Это плохо для транспортного средства», — заключил он.

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