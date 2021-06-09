Студенты ДВФУ представят проекты на Дальневосточном медиасаммите — 2021
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Публичные выступления состоятся на площадке Учебной телевизионной студии 10 июня и будут транслироваться на YouTube-канале FEFU.TV.
Открытая презентация проектов студентов университета стала неотъемлемой частью медиасаммита.
ДВФУ как ведущий вуз на Дальнем Востоке по подготовке медиакадров даёт возможность студентам и выпускникам продемонстрировать свои навыки и портфолио будущим работодателям.
Как ранее сообщала газета «Известия», студенты отечественных университетов рассказали, где хотят работать. Опрос проводили АНО «Россия — страна возможностей» и ГК «ЭФКО».