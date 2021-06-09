Казань и Якутск заключили соглашение о сотрудничестве
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани.
Из соглашения следует, что города будут сотрудничать и обмениваться опытом в области экономики, культуры и искусства, молодёжной политики, спорта и других направлениях.
Документ призван способствовать расширению связей между малым и средним бизнесом, развитию контактов между образовательными, медицинскими и другими организациями.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов обсудил вопросы сотрудничества с генеральным консулом Таджикистана в Санкт-Петербурге Хомиджоном Назари.