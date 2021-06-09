Казань и Якутск заключили соглашение о сотрудничестве

Казань и Якутск заключили соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров и глава городского округа Якутска Евгений Григорьев.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани.

Из соглашения следует, что города будут сотрудничать и обмениваться опытом в области экономики, культуры и искусства, молодёжной политики, спорта и других направлениях.

Документ призван способствовать расширению связей между малым и средним бизнесом, развитию контактов между образовательными, медицинскими и другими организациями.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов обсудил вопросы сотрудничества с генеральным консулом Таджикистана в Санкт-Петербурге Хомиджоном Назари.