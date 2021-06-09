Казань и Якутск заключили соглашение о сотрудничестве

Короткая ссылка
Казань и Якутск заключили соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров и глава городского округа Якутска Евгений Григорьев.
Казань и Якутск заключили соглашение о сотрудничестве
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани.

Из соглашения следует, что города будут сотрудничать и обмениваться опытом в области экономики, культуры и искусства, молодёжной политики, спорта и других направлениях.

Документ призван способствовать расширению связей между малым и средним бизнесом, развитию контактов между образовательными, медицинскими и другими организациями.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов обсудил вопросы сотрудничества с генеральным консулом Таджикистана в Санкт-Петербурге Хомиджоном Назари.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить