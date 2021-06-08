Власти Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с генконсулом Таджикистана

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Вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов обсудил вопросы сотрудничества с генеральным консулом Таджикистана в Санкт-Петербурге Хомиджоном Назари.
Власти Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с генконсулом Таджикистана
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Об этом сообщает «Янтарный край».

Во встрече также участвовала директор агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова.

Как заявил Баринов, внешнеторговый оборот товаров региона с Таджикистаном в 2020 году превысил $7 млн, что на 10,3% больше по сравнению с 2019-м. Основу экспорта составили поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.

Назари, со своей стороны, выразил благодарность области за создание миграционного центра. Он отметил, что эта структура позволила облегчить документооборот, снизить финансовую нагрузку при оформлении различных бумаг.

Кроме того, обсуждалось взаимодействие в сфере культуры. Например, запланирована организация совместных мероприятий Национальной библиотеки Таджикистана и Калининградской областной научной библиотеки.

Ещё одной темой встречи стали вопросы в сфере образования, занятости и туризма.

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