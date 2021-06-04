Опыт Татарстана по снижению административного давления на бизнес применят ещё в двух регионах

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Опыт Татарстана по снижению административного давления на бизнес применят в Крыму и Ставропольском крае. Соответствующее соглашение подписал министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на Петербургском международном экономическом форуме.
Опыт Татарстана по снижению административного давления на бизнес применят ещё в двух регионах
  • Pixabay

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкономики.

На портале «Проверенный бизнес» предприниматели могут проверить соответствие своей деятельности надзорным требованиям.

«Функционал портала также позволяет выявить системные проблемы во взаимодействии бизнеса и проверяющих инстанций и оперативно устранить их. Такой комплексный подход значительно снижает давление на бизнес», — сказал Шагиахметов.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.

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