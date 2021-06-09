Врач рассказала, кто плохо переносит тёплую погоду с высокой влажностью

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о людях, которые тяжело переносят тёплую погоду в сочетании с высокой влажностью воздуха.
Врач рассказала, кто плохо переносит тёплую погоду с высокой влажностью
  • Pixabay

В беседе с телеканалом «Звезда» специалист отметила, что ухудшение самочувствия в душную, но влажную погоду может быть у людей с хроническими лёгочными заболеваниями.

Это происходит потому, что такое природное явление, как правило, сопровождается понижением атмосферного давления.

В воздухе обычно меньше и кислорода, поэтому люди могут чувствовать одышку.

Также Чернышова напомнила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такую погоду нельзя пропускать приём своих препаратов.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.

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