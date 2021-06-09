В Крыму увеличили число пунктов вакцинации от COVID-19

Минздрав Крыма за неделю развернул ещё 11 пунктов вакцинации от COVID-19, заявил глава ведомства Александр Остапенко.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Функционирует 120 пунктов вакцинации. Напомню, что на прошлой неделе их было 109, 11 стационарных пунктов дополнительно мы открыли за прошедшую неделю», — отметил Остапенко.

По его словам, также работает 57 выездных бригад, продолжают работу 11 мобильных пунктов.

К настоящему времени в регион поступило 288 332 дозы вакцины. За минувшую неделю республика получила 21 210 доз.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ФАН высоко оценил работу Роспотребнадзора во время пандемии.