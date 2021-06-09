Автоэксперт прокомментировал ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде

Автоэксперт Роман Гуляев прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой закона об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

Эксперт выразил надежду, что принятие такого закона действительно поможет решить проблему.

«Есть ощущение, что людям просто становится на всё плевать после того, как их лишают прав, и они с новой силой продолжают ездить... Наверное, это (принятое решение. — RT) к лучшему», — добавил Гуляев.

Комментируя возможность дальнейшего ужесточения ответственности при необходимости, специалист добавил, что «сразу резко повышать не получится».

«Нужно посмотреть, как будет работать новая схема, и после этого принимать дальнейшие решения», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

Отмечается, что законом предлагается увеличить до трёх лет уголовный срок за пьяное вождение, если водитель ранее уже был судим за это.

Также увеличивается размер штрафа за подобное деяние — от 300 тыс. до 500 тыс. вместо 200—300 тыс. рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет».