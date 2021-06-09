Госдума приняла закон о поиске пропавших людей по данным геолокации

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Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, упрощающий поиск пропавших людей по геолокации.
Госдума приняла закон о поиске пропавших людей по данным геолокации
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте ГД.

«В течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже человека можно будет получить информацию, с кем пропавший связывался по мобильному, а также где в данный момент находится телефон», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В феврале сообщалось, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало законопроект, согласно которому предлагается вывести из-под тайны связи информацию о местоположении мобильного телефона абонента, что в том числе поможет в поиске пропавших людей.

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