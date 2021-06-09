Аллерголог рассказала об опасности тополиного пуха для некоторых категорий людей

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Аллерголог-пульмонолог Ирина Кузнецова рассказала, для какой категории людей тополиный пух представляет опасность.
Аллерголог рассказала об опасности тополиного пуха для некоторых категорий людей
  • globallookpress.com

«Это люди, страдающие поллинозом, то есть чувствительные к пыльце деревьев, луговым и сорным травам, а также люди с аллергической бронхиальной астмой. У последних есть много аллергенов, на которые они могут реагировать в виде кашля, чихания и приступов бронхиальной астмы», — сказала она в беседе с каналом «Москва 24».

Также аллерголог порекомендовала людям в зоне риска как можно меньше бывать на улице в период цветения тополей, использовать назальные спреи, другие противоаллергические препараты, а также принимать душ, приходя с улицы.

Кроме того, Кузнецова посоветовала соблюдать специальную гипоаллергенную диету.

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