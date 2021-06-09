Аллерголог рассказала об опасности тополиного пуха для некоторых категорий людей
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«Это люди, страдающие поллинозом, то есть чувствительные к пыльце деревьев, луговым и сорным травам, а также люди с аллергической бронхиальной астмой. У последних есть много аллергенов, на которые они могут реагировать в виде кашля, чихания и приступов бронхиальной астмы», — сказала она в беседе с каналом «Москва 24».
Также аллерголог порекомендовала людям в зоне риска как можно меньше бывать на улице в период цветения тополей, использовать назальные спреи, другие противоаллергические препараты, а также принимать душ, приходя с улицы.
Кроме того, Кузнецова посоветовала соблюдать специальную гипоаллергенную диету.
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