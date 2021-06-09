В правительстве допустили потерю лидерства России в экспорте газа

Российское правительство допускает, что страна к 2024 году может потерять звание крупнейшего в мире экспортёра газа, следует из плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии России до 2035 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, в период с 2021 года по 2023 год Россия будет занимать позицию лидера в числе крупнейших поставщиков газа на международный рынок.

В 2024 году есть вероятность, что Россия займёт второе место.

Как отметил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, из крупнейших в мире экспортёров СПГ «наибольший потенциал роста добычи есть у США и у Катара. Первые располагают большими запасами сланцевого газа, а вторые планируют расширить производственные мощности.

По мнению эксперта, нарастить свою долю на газовом рынке Россия потенциально может посредством строительства новых трубопроводов в Китай, так и за счёт осуществления новых СПГ-проектов.

В апреле заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил перспективы развития экспорта российского газа.