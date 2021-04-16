Эксперт оценил перспективы развития экспорта российского газа

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил перспективы развития экспорта российского газа.

«Сербия — это очень важное направление экспорта российского газа… Об этом свидетельствует, в частности, и то, что на территории Сербии было организовано подземное хранилище газа «Банатский двор», которое позволяет повысить энергобезопасность не только Сербии, но и соседних стран, в которые «Газпром» также поставляет газ», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как отметил эксперт, «Газпром энергохолдинг» в Сербии строит газовую электростанцию, которая увеличит потребление газа. По словам Фролова, это тоже повысит загрузку балканского продолжения «Турецкого потока».

Эксперт добавил, что если в настоящее время через «Турецкий поток» российский газ поставляется в Румынию, Болгарию и Сербию, то в перспективе возможны поставки в другие страны.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.